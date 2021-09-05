باستثمارات 800 مليون جنيه.. "أوراسكوم للتنمية" تضع حجر أساس نادي O WEST CLUB

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

وضعت شركة أوراسكوم للتنمية حجر الأساس لنادي O WEST CLUB الرياضي، باستثمارات 800 مليون جنيه، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للتنمية"، إن منطقة غرب القاهرة تشهد توافر العديد من الخدمات تباعًا؛ وهو يجعل شركته متفائلة بأداء منطقة غرب القاهرة الفترة المقبلة، خصوصًا مع وجود محاور تنموية أخرى تنفذها الدولة بالمنطقة؛ مثل المتحف المصري الكبير.

وأضاف الحمامصي، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن الدولة لديها خطة لتطوير منطقة غرب القاهرة وتدشين مطار سفنكس الجديد، ضمن خطة الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للتنمية" أن المشروع يقع على مساحة 38 فدانًا باستثمارات 800 مليون جنيه، وجار التفاوض مع عدد من شركات الإدارة لتقوم بمهمة إدارة النادي.

وأشار الحمامصي إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ النادي خلال أسابيع قليلة، على أن يتم الانتهاء نهاية 2023، والافتتاح الرسمي في 2024.