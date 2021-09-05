محاولة انقلاب في غينيا والسلطات تعتقل 25 عسكريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة “رويترز” بأن وسط العاصمة الغينية كوناري تشهد انتشارا للجيش، بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود المدججين بالسلاح حول القصر.

وأفادت وسائل إعلام بأن إطلاق النار الكثير جاء على خلفية محاولة انقلاب، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا فيها.