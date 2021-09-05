الكونغرس الأمريكي يدعو لعودة المسار الديمقراطي في تونس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

حث وفد من الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته إلى تونس، على العودة إلى المسار الديمقراطي، واعتماد أي اصلاحات من خلال عملية شاملة، بمشاركة ممثلي الطيف السياسي وأعضاء المجتمع المدني.

كما أكد الوفد الذي ترأسه السيناتور، كريس مورفي (ممثلا عن الحزب الديمقراطي لولاية كونيتيكت) والسيناتور جون أوسوف (ممثلاعن الحزب الديمقراطي لولاية جورجيا) أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الديمقراطية، التي تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان.

وقد التقى أعضاء الوفد بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج.

كما التقى الوفد بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسية وأعضاء من مجلس نواب الشعب الذي جمد الرئيس سعيد مؤقتا أعماله.

وقد شدد السيناتور مورفي والسيناتور أوسوف على أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه أزمات إقتصادية وصحية، وذلك بحسب “السفارة الأميركية في تونس”.