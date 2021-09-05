شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. متحور «مو» يندر تسجيله في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا أن متحورة فيروس كورونا الجديدة "مو" والتي رصِدت للمرة الأولى في كولومبيا بداية العام وسط ترجيح منظمة الصحة العالية مقاومتها اللقاحات، "يندر تسجيلها" في الوقت الحالي.

ولفتت إلى أن انتشارها "يبدو أنه لم يتسع حديثا" سواء في أوروبا أو فرنسا حيث ثبت "تراجعه في أغسطس" بعد "صعود طفيف" خلال يوليو ويونيو. إلا أن السلطات الصحية شددت على أنها ستواصل في الأسابيع المقبلة تتبع تطور مسار المتحورة "بعناية شديدة".