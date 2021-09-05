شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الفلبين 20 ألفا و19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث على التوالي، الذي تتجاوز فيه الإصابات حاجز الـ20 ألفا ، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و80 ألفا و984 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه من بين الحالات النشطة وعددها 157 ألفا و438 حالة، هناك 92% حالة خفيفة. كما سجلت البلاد 20 ألفا و89 حالة شفاء، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و889 ألفا و312 حالة. وسجلت البلاد أيضا 173 حالة وفاة جديدة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و234 حالة.