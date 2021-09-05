إحصائية جديدة تكشف عدد اليهود في العالم والدول العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معطيات رسمية إسرائيلية جديدة كشفت أن عدد السكان اليهود في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى. أكثر من 15 مليونا، عشية عيد رأس السنة العبرية.
وقالت الوكالة اليهودية في تقرير تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إنه بحلول السنة العبرية الماضية بلغ عدد اليهود في العالم 15.1 مليون.
وأضافت: "يقترب عدد اليهود في إسرائيل من 6.9 ملايين (مقارنة بـ 6.8 ملايين في العام الماضي)، بينما يعيش حوالي 8.3 ملايين في الخارج (بينهم 6 في الولايات المتحدة)".
وتشمل الأرقام أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود والذين لا ينتمون إلى ديانة أخرى، بحسب إعلان الوكالة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن "نسبة اليهود الذين يعيشون في إسرائيل من بين جميع اليهود في العالم، تبلغ 45.3 في المائة، بزيادة قدرها نصف في المائة عن العام السابق".
وأوضحت أن العدد المقدر لليهود في الولايات المتحدة "زاد بمقدار 300000 بعد مسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث".
ويسمح القانون الإسرائيلي لكل من هو يهودي بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها.
وهنا، أوضحت الوكالة اليهودية أنه "عند إدراج الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة، يرتفع الإجمالي العالمي إلى 25.3 مليون شخص، منهم 7.3 ملايين في إسرائيل و18 مليونا يعيشون خارجها".
وقال القائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية ورئيس مجلس إدارة يعقوب حاجويل: "جاء عشرات الآلاف من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل بمساعدة الوكالة اليهودية على الرغم من الصعوبات الشديدة في السفر الدولي".
مضيفا "كما جاء آلاف اليهود الشباب إلى إسرائيل في برامج ماسا التطوعية والتطوير الوظيفي".
واستنادا إلى الوكالة اليهودية، تشمل أرقام السكان اليهود المحدثة من دول أخرى ما يلي:
فرنسا: 446000
كندا: 393000
بريطانيا: 292000
الأرجنتين: 175000
روسيا: 150000
ألمانيا: 118000
أستراليا: 118000
البرازيل: 91500
جنوب أفريقيا: 52000
أوكرانيا: 43000
المجر: 47000
المكسيك: 40000
هولندا: 30000
بلجيكا: 29000
إيطاليا: 27000
سويسرا: 18500
تشيلي: 16000
أوروغواي: 16000
السويد: 15000
تركيا: 14500
إسبانيا: 13000
النمسا: 10000
بنما: 10000
27 ألفا في الدول العربية والإسلامية
أما في الدول العربية والإسلامية، "فيعيش حوالي 27000 ألف يهودي، منهم 14500 يعيشون في تركيا، وحوالي 9500 في إيران، وحوالي 2000 في المغرب، وحوالي 1000 في تونس".
وأضافت: "تشمل البلدان التي يبلغ عدد سكانها اليهود 500 أو أقل: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، اليمن، سوريا، مصر، برمودا، جزر البهاما، باربادوس، كوبا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، جامايكا، كوراكاو، جزر فيرجن، بوليفيا، سورينام، قبرص، مالطا، سلوفينيا، البوسنة، ألبانيا، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، إندونيسيا، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، الكونغو، بوتسوانا، كينيا، مدغشقر، ناميبيا، نيجيريا وزيمبابوي.
في حين يقدر عدد الأشخاص الذين ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل من إثيوبيا بعدة آلاف، بحسب الوكالة نفسها.