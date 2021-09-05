إحصائية جديدة تكشف عدد اليهود في العالم والدول العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معطيات رسمية إسرائيلية جديدة كشفت أن عدد السكان اليهود في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى. أكثر من 15 مليونا، عشية عيد رأس السنة العبرية.

وقالت الوكالة اليهودية في تقرير تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إنه بحلول السنة العبرية الماضية بلغ عدد اليهود في العالم 15.1 مليون.



وأضافت: "يقترب عدد اليهود في إسرائيل من 6.9 ملايين (مقارنة بـ 6.8 ملايين في العام الماضي)، بينما يعيش حوالي 8.3 ملايين في الخارج (بينهم 6 في الولايات المتحدة)".

وتشمل الأرقام أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود والذين لا ينتمون إلى ديانة أخرى، بحسب إعلان الوكالة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن "نسبة اليهود الذين يعيشون في إسرائيل من بين جميع اليهود في العالم، تبلغ 45.3 في المائة، بزيادة قدرها نصف في المائة عن العام السابق".

وأوضحت أن العدد المقدر لليهود في الولايات المتحدة "زاد بمقدار 300000 بعد مسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث".

ويسمح القانون الإسرائيلي لكل من هو يهودي بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها.

وهنا، أوضحت الوكالة اليهودية أنه "عند إدراج الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة، يرتفع الإجمالي العالمي إلى 25.3 مليون شخص، منهم 7.3 ملايين في إسرائيل و18 مليونا يعيشون خارجها".

وقال القائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية ورئيس مجلس إدارة يعقوب حاجويل: "جاء عشرات الآلاف من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل بمساعدة الوكالة اليهودية على الرغم من الصعوبات الشديدة في السفر الدولي".

مضيفا "كما جاء آلاف اليهود الشباب إلى إسرائيل في برامج ماسا التطوعية والتطوير الوظيفي".

واستنادا إلى الوكالة اليهودية، تشمل أرقام السكان اليهود المحدثة من دول أخرى ما يلي:

فرنسا: 446000

كندا: 393000

بريطانيا: 292000

الأرجنتين: 175000

روسيا: 150000

ألمانيا: 118000

أستراليا: 118000

البرازيل: 91500

جنوب أفريقيا: 52000

أوكرانيا: 43000

المجر: 47000

المكسيك: 40000

هولندا: 30000

بلجيكا: 29000

إيطاليا: 27000

سويسرا: 18500

تشيلي: 16000

أوروغواي: 16000

السويد: 15000

تركيا: 14500

إسبانيا: 13000

النمسا: 10000

بنما: 10000

27 ألفا في الدول العربية والإسلامية

أما في الدول العربية والإسلامية، "فيعيش حوالي 27000 ألف يهودي، منهم 14500 يعيشون في تركيا، وحوالي 9500 في إيران، وحوالي 2000 في المغرب، وحوالي 1000 في تونس".

وأضافت: "تشمل البلدان التي يبلغ عدد سكانها اليهود 500 أو أقل: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، اليمن، سوريا، مصر، برمودا، جزر البهاما، باربادوس، كوبا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، جامايكا، كوراكاو، جزر فيرجن، بوليفيا، سورينام، قبرص، مالطا، سلوفينيا، البوسنة، ألبانيا، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، إندونيسيا، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، الكونغو، بوتسوانا، كينيا، مدغشقر، ناميبيا، نيجيريا وزيمبابوي.

في حين يقدر عدد الأشخاص الذين ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل من إثيوبيا بعدة آلاف، بحسب الوكالة نفسها.