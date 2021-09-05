السودان: ضبط شحنة أسلحة عبر طائرة قادمة من أديس أبابا للخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عضو لجنة إزالة التفكيك بالسودان وجدي صالح لـ"الخليج 365"، الأحد، ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم عبر طائرة قادمة من أديس أبابا.

وقال عضو لجنة إزالة التفكيك، إن الشحنة المضبوطة مساء أمس السبت تشمل 72 صندوقا تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.



وأكد صالح أن جزءا من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة، لافتا إلى أن مصدر الشحنة هو روسيا حيث وصلت لاثيوبيا منذ مايو/أيار 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.

ورجح أن يكون الأمن الشعبي وراء هذه الشحنة، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تتحفظ الآن عليها.

كما شرعت في إجراء التحريات اللازمة على أن يتم كشف مزيد من التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات.



وشكلت السلطات السودانية لجنة تفكيك الإخوان قبل أكثر من عام، بموجب بنود الإعلان الدستوري، لاجتثاث النظام الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها لصالح الخرطوم.

وسددت اللجنة، التي تحظى بتأييد وسند شعبي واسع، ضربات موجعة لنظام الإخوان المعزول على المستويين السياسي والاقتصادي.