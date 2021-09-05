تأجيل "الرئاسة".. جدول زمني جديد للانتخابات بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف جدول الانتخابات التشريعية الجديدة بالصومال عن تأجيل الاستحقاق الرئاسي، ليكمل سلسلة التأجيلات منذ الاتفاق السياسي في 27 مايو/أيار الماضي.

الجدول الزمني الجديد وضع سقفا محددا للانتخابات التشريعية بمجلسي الشعب والشيوخ الصوماليين، أصدرته اليوم الأحد لجنة الانتخابات الفيدرالية.



وبحسب الجدول الجديد، حددت اللجنة اختتام انتخابات مجلس الشيوخ في الفتر ما بين 5 و18 من الشهر الجاري، على أن تنطلق انتخابات مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان (275 عضوا) مطلع أكتوبر المقبل وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعني هذا الجدول تأجيل الانتخابات الرئاسية تلقائيا، حيث كانت مقررة بحسب الجداول السابقة 10 أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى مراقبون صوماليون إمكانية تعطل الجدول الجديد في حال بروز ملفات خلافية جديدة بين الأطراف الصومالية المعنية بالانتخابات وهم اتحاد مرشحي الرئاسة، ورؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء.

ويمكن أن يؤدي إرجاء استلام الحكومة الصومالية تمويل الانتخابات من المجتمع الدولي، إلى تأجيل آخر لا يخدم سير عملية الاقتراع وفق المخطط له.

ويأتي الجدول الجديد عقب اتفاق بين رؤساء الولايات ورئيس الوزراء الصومالي الأسبوع الماضي، حول آلية إجراء الانتخابات أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

وتضم هذه الآلية 7 إجراءات، من بينها تشكيل لجنة أمنية، ولجنة مشتركة لإدارة تمويل الانتخابات، إضافة إلى وضع معايير اختيار الناخبين من العشائر الصومالية الذين سيصوتون في انتخابات مجلس الشعب، حيث من المقرر وفق لوائح الانتخابات تصويت 101 ناخب لكل مقعد نيابي.