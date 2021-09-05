شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد يثمن دور صندوق تحيا مصر فى ترسيخ التكافل المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين خلال مشاركته فى احتفالية أبواب الخير وفى مقدمتها رسالة الطمأنينة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادى أمينة وقوله : "صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعنى صعبة قوى، لازم أصدق عشان الفلوس تطلع، عشان تبقوا مطمنين أن أموالكم أن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس فى مصر"، مشيدًا فى بيان له أصدره اليوم بإعلان الرئيس السيسى عن أمنيته فى أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر بقوله : "نتمنى أن الصندوق يكون له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله".

وأكد عابد، اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الجهد الذى يبذله صندوق تحيا مصر هو جهد منظم، مضيفا: "أد إيه واصل للناس الجهد ده، لأنه جهد منظم ومخلص وكبير، لما جينا نعمل صندوق تحيا مصر ونجمع فيه أموال تكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدنى لتنظيم العمل الخيرى والتحديات اللى بتقابل الناس فى كل حتة فى مصر" ووصف النائب علاء عابد فكرة الرئيس السيسى بإنشاء صندوق تحيا مصر بالعبقرية مؤكدًا أن مؤسسة تحيا مصر اصبحت واحدة من اهم مؤسسات الدولة التى ترسخ مبدأ التكافل المجتمعى بين المصريين فى أروع صوره.

وطالب النائب علاء عابد، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن تعطى أكبر اهتمام لتوجيه الرئيس السيسى عن وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكثر من ذلك سواء من تبرعات أو موارد أخرى: "نقدر نحشدها عشان فيه دور كبير فى ظروف زى الظروف اللى بتمر بالمصريين.. اد أيه محتاجين نسعد الناس ومحتاجين نطور أكثر من كده فى الممارسة.. دخلنا فى موضوع الإسكان وحاولنا نحل المسالة بشكل أفضل وحقق نجاح ومستمرين فيه.. واتكلمنا فى المبادرات الصحية المختلفة وممكن الصندوق يساهم فيها ونجح فى مساعدة الغارمين بالمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني.. فى الخير بنبقى عشمانين أكتر وكل ما تكون قدراتنا المالية كبيرة كل إما نقدر نعمل أكتر".

وناشد النائب علاء عابد جميع المصريين بالاهتمام برسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى وقوله: "إننا على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا المصريين للانتباه للإجراءات الاحترازية، قائلا: "نخلى بالنا وحملة التطعيم نههض بيها بأكبر معدلات" مطالبًا من المصريين الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.