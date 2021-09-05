شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط عماد خليل نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لـ32 نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب عماد خليل عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 12 جلسة عامة

- المشاركة في 9 زيارات رسمية

- استخدام 2 من الأدوات الرقابية من بينهم طلب إحاطة لضم الشهداء المسيحيين في الأحداث الإرهابية عقب عام 2014 وهو ما تم بالفعل وبيان عاجل حول الاستفزاز الإثيوبى في دير السلطان في مدينة القدس

- حضور 25 جلسة باللجان النوعية

- 5 طلب خدمى

- تنظيم زيارة ميدانية



