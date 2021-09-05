مجلس التعاون يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صواريخ و مسيرات باتجاه المملكة

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.



وأشاد الأمين العام، بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية يوم أمس، مما تسبب أثناء عملية الاعتراض في تناثر شظايا حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديان وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وجدد تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية.