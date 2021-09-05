الأربعاء.. وزير خارجية إسرائيل إلى روسيا في أول زيارة

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء في زيارة هي الأولى منذ تسلمه منصبه.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يتوجه وزير الخارجية يائير لابيد الى موسكو في زيارة عمل خاطفة مساء الأربعاء".

وأضافت: "تستغرق الرحلة يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره السوفيتي سيرجي لافروف لبحث قضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولإسرائيل وروسيا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينها التموضع الإيراني في سوريا والملف النووي لطهران والقضايا الثنائية.