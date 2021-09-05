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الكويت تدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة

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محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية، وتهديد أمن المملكة بثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجيزان، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم، لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

 

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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