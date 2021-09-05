مباحثات سعودية عراقية تتناول التعاون الأمني

04 سبتمبر , 2021
استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الذي يزور العراق حالياً.
ووفق بيان للحكومة العراقية، بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين.
وكان الوزير السعودي قد اجتمع في وقت سابق بنظيره العراقي عثمان الغانمي كما اجتمع برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.
ووصل وزير الداخلية السعودي إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية للعراق.
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