البرلمان الليبي يكشف كواليس وموعد جلسة مساءلة الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مجلس النواب الليبي، كواليس الجلسة المقرر عقدها بعد غد، في مدينة طبرق شرقي البلاد، موضحا أنها ستكون مخصصة لاستجواب الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الجلسة القادمة ستعقد بمقر المجلس بمدينة طبرق، يوم الثلاثاء.

وذكر أن الجلسة ستكون مخصصة لبند استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل مجلس النواب.

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تراجع برلماني

وكان مجلس النواب الليبي، تراجع الأسبوع الماضي عن سحب الثقة من الحكومة، معلنًا تأجيل استجوابها بناء على الطلب الرسمي منها لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب بالخصوص، على أن تقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

وشكّل البرلمان الليبي، لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس، لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة استعدادا للجلسة المقررة خلال يومين.

كما قرر تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

نقاط الاستجواب

يأتي ذلك، فيما كشفت مصادر ليبية، عن إرسال البرلمان نقاط الاستجواب إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، المطلوب الإجابة عليها في الجلسة المقبلة.

وشملت نقاط الاستجواب، عددًا من الملفات؛ بينها ملف الكهرباء، وجائحة كورونا، وتوحيد المؤسسات، وإخراج المرتزقة، وقطاع النفط الليبي.

وسلطت المذكرة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة، الضوء على استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات المتكررة لحل تلك المشكلة.