حركة الشباب الإرهابية تهاجم القصر الرئاسي بولاية هيرشبيلى الصومالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت حركة الشباب الإرهابية هجوما بقذائف الهاون، استهدف القصر الرئاسي بمدينة جوهر في ولاية هيرشلي الصومالية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن القذائف التي لم يحدد عددها حتى الآن، سقطت قرب مقار رسمية؛ من بينها القصر الرئاسي بولاية هيرشبيلى، ومدرسة حكومية، إضافة إلى مركز للهلال الأحمر.



ونقلت تلك الوسائل عن سكان محليين سماع دوي انفجارات ناجمة عن القذائف.

فيما شنت قوات الأمن عمليات أمنية لتعقب مصادر المقذوفات، ولم تعلن عن نتائجها بعد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا جراء سقوط القذائف على عاصمة ولاية هيرشبيلى.

في هذه الأثناء التزمت السلطات الأمنية الصمت حول الهجوم؛ الذي يعد الثاني من نوعه خلال أقل من يومين.

ونفذت مليشيات الشباب أمس السبت هجوما بإلقاء قنبلة يدوية على منزل يجتمع فيه نواب من برلمان ولاية هيرشبيلى المحلي، وأسفر عن إصابة ثلاثة نواب.

وتستعد مدينة جوهر لاستضافة انتخابات مقاعد مجلس الشيوخ الفيدرالي، خلال الأيام المقبلة، ويتوافد عليها سياسيون مستقلون ومسؤولون حكوميون، وسط تحديات أمنية كبيرة بسبب استهداف مليشيات الشباب المتكرر.