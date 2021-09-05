حكم فرنسي مرتقب في طعون "لافارج" المتهمة بجرائم داخل سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبت القضاء الفرنسي، الثلاثاء، في عدة طعون في قضية أنشطة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا حتى 2014.

وتشمل الطعون خصوصاً النظر في إبطال الاتهام الموجّه إلى المجموعة بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".



وكان من المقرر أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ومكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، حكمها في منتصف يوليو/تموز في 6 طعون مقدمة في القضية.

وتعترض منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وأحد عشر موظفا سابقا في لافارج في سوريا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على إسقاط دائرة الاتهام في محكمة استئناف باريس التهمة الجنائية الجسيمة عنها.

وتحتج المنظمات أيضاً على رفض تشكيلها أطرافا مدنيين في الدعوى، ما يمنعها من الوصول إلى الملف والطلب إلى قضاة التحقيق إجراء تحقيقات جديدة ويقضي على الأمل بالحصول على تعويضات في حال الإدانة.

في المقابل، تنقض مجموعة الإسمنت التي لا تزال متهمة بـ"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر" و"انتهاك الحظر"، واثنان من المسؤولين السابقين في المجموعة هما المدير السابق لأمن الشركة جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرعها في سوريا فريديريك جوليبوا، جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم.

ويشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم داعش ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل إرهابية.

وأوصى المحامي العام برفض طعن المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية، معتبراً أن اللجوء إلى المبالغ المدفوعة لتنظيم داعش والذي يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ، "ظل غير محدد".

ولكنّه أضاف أنّ الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات التي تتلقى المدفوعات"، واقترح رفض طعن لافارج على لائحة اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي".