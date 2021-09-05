حلقات القرآن تتحدى كورونا حضورياً في المسجد الحرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استأنفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، بعد انقطاع دام قرابة عامين.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، غازي بن فهد الذبياني، قوله إن الوكالة حريصة مع عودة هذه الحلقات المباركة حضورياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المستفيدين من هذه الحلقات، بعد انقطاع دام عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكد أن هذه الجهود تأتي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير الحلقات القرآنية، بدر بن محمد المحمادي، أن الحلقات تبدأ من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 8 مساءً، وأن الإدارة أعدت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام.

ولفت إلى أن الخطة ستكون على عدة مراحل، وأن الإدارة وضعت عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل العدد المسموح لهم بالحضور إلى ٨ مستفيدين، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي.