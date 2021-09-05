شكرا لقرائتكم مقتل 3 بهجوم انتحاري عند نقطة تفتيش جنوب غربي باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر انتحاري عبوات ناسفة، اليوم الأحد، بالقرب من نقطة تفتيش جنوب غرب باكستان المضطرب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل من قوات الأمن وإصابة 15 آخرين.

وقال أزهر أكرم، مسؤول بارز في الشرطة، إن المهاجم توجه نحو نقطة التفتيش التي تديرها قوات الحدود شبه العسكرية على طريق كويتا ماستونغ، التي تبعد نحو 25 كيلومترا جنوب كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، مشيرا إلى أنه تم العثور على أشلائه على مسافة قصيرة من الموقع الأمني بعد التفجير. وأوضح أكرم أن بعض الجرحى في حالة حرجة، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

مادة اعلانية

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع صباح اليوم، لكن الجماعات الانفصالية البلوشية أعلنت مسؤوليتها عن اعتداءات مماثلة على قوات الأمن.

ويخوض جيش تحرير البلوش المحظور وجبهة تحرير البلوش تمردا منخفض المستوى منذ يقرب من عقدين للمطالبة باستقلال الإقليم الغني بالغاز والمعادن. كما تشهد المنطقة وجودا للمسلحين الإسلاميين.

وبلوشستان، المتاخم لإيران وأفغانستان، إقليم رئيسي جنوب غربي باكستان، حيث تعمل الصين في مشروعات تتعلق بالممر الاقتصادي بين الصين وباكستان. وتكلفت المشاريع، التي شملت إنشاء الطرق ومحطات الطاقة والتنمية الزراعية، مليارات الدولارات.

كما لعبت الصين في السنوات الأخيرة دورا رئيسيا في تطوير ميناء غوادر في المياه العميقة على بحر العرب. لكن الإقليم شهد هجمات على الباكستانيين والصينيين العاملين في مشاريع الممر الاقتصادي.

وفجر انتحاري الشهر الماضي عبوات ناسفة بالقرب من سيارة تقل عمالا صينيين، ما أسفر عن مقتل طفلين باكستانيين كانا يلعبان على جانب الطريق وإصابة مواطن صيني وباكستانيين آخرين في مدينة غوادر الساحلية.

كما ألقى انفصاليون مشتبه بهم الشهر الماضي قنبلة يدوية على متجر يبيع الأعلام الوطنية في كويتا، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين كانوا يشترون الأعلام للاحتفال بعيد استقلال باكستان.