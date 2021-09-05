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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يوفر 50 فرصة عمل لسكان قطاع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، عضو البرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توفير 50 وظيفة لسكان قطاع القاهرة، بالتعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا)، وذلك بفروع الشركة التالية (كنتاكي - بيتزاهت - هارديز - تكا - فرايدز - كوستا كوفي - كريسبي كريم) في وظائف مساعد مدير، مشرفين، عضو فريق.
مميزات العمل:
1- مرتبات وحوافز مجزية وبدل انتقال
2- توفير سكن للمغتربين
3- تأمين اجتماعي وتأمين صحي خاص
4- وثيقة تأمين جماعية للحياة والحوادث لجميع العاملين
5- صرف زي للعمل
6- صرف وجبة أثناء العمل
7- صرف أرباح سنوية
شروط العمل:
1- السن من 18 لـ 30 سنة
2- مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم
3- موقف واضح من التجنيد
4- تدريب صيفي لطلبة المدارس والجامعات
محمد تيسير مطر يعلن توفير فرص عمل