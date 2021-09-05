النائب محمد تيسير مطر يوفر 50 فرصة عمل لسكان قطاع القاهرة

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، عضو البرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توفير 50 وظيفة لسكان قطاع القاهرة، بالتعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا)، وذلك بفروع الشركة التالية (كنتاكي - بيتزاهت - هارديز - تكا - فرايدز - كوستا كوفي - كريسبي كريم) في وظائف مساعد مدير، مشرفين، عضو فريق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012