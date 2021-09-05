شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة التنسيقية ترصد أبرز كنوز مصر: "شارع الأشراف بقيع مصر وموطن المقامات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن لجنة السياحة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أبرز كنوز مصر ، إيمانا منها بقيمة تلك الأماكن التي تعد جزءا من روح الوطن وخطى شعبه على مر التاريخ، وتماشيا مع خطة الدولة لأن تتصدر مصر قائمة السياحة العالمية.

وجاء في التقرير الذى جاء تحت عنوان :" شارع الأشراف.. بقيع مصر وموطن المقامات"، أن مصر تزخر بخلاف أثارها الشهيرة ومناطقها السياحية التي تتصدر قائمة التراث العالمي بالكثير من الكنوز المنسية أو تلك التي لا يعرفها كثيرون.

ولفت التقرير الى أن شارع الأشراف المتواجد بحى الخليفة بجوار مسجد السيدة نفيسة، يتميز بالبنايات القصيرة والمصحوبة بالنقوش الإسلامية والمشربيات ، وأنه يطلق عليه البعض "بقيع مصر" لاحتوائه على عدد من مقامات ومشاهد آل البيت ويعود تاريخه الى العصر المملوكى وتنتشر على جانبيه ورش أثاث الأرابيسك .







