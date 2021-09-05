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ليبيا.. سجيل 1914 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

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أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 1914 إصابة جديدة بكورونا، وتسجيل 15 حالة وفاة وشفاء 1617 شخصًا خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 694 إصابة و716 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 315 ألفًا و418 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و802 حالة نشطة، ووفاة 4323 شخصا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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