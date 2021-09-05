اليوم.. الأردن يبدأ توزيع جرعة معززة من اللقاحات ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تبدأ وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد إعطاء جرعة معززة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للذين يعانون من نقص في المناعة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن على الذين يريدون الجرعة المعززة إحضار ما يثبت مرضهم.

وتشمل الحالات المستحقة مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى زراعة خلايا الجذعية في العامين الماضيين، ومرضى نقص المناعة المكتسبة، الإيدز، والذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، ومرضى غسيل الكلى، وأمراض المناعة الذاتية مثل: التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، والصدفية، والسكر من النوع الأول، ومتلازمة جيلان باري، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية مثل متلازمة داون ومتلازمة داي جورج.