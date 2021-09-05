«عبوات الشاي» تضع أردوغان في موقف محرج بمسقط رأسه

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، لموقف محرج في مسقط رأسه، بعدما رفض المواطنون هداياه من "عبوات الشاي".

ووفقاً لما ذكره موقع "كرت تي في" الإخباري التركي، فإن أردوغان كان يلقي خطابًا في صالة مغطاة بمدينة "ريزه" عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، خلال الاجتماع الاستشاري الموسع الإقليمي لحزب العدالة والتنمية.

وعرض أردوغان على الحضور من المواطنين توزيع عبوات شاي عليهم قائلاً: "ما رأيكم إذا أعطيتكم عبوات من الشاي؟"، ليرد الحضور "لا نريد".

رد الحضور على أردوغان وضع الرئيس التركي في موقف لا يحسد عليه، إذ أنه وجد نفسه غير قادر على الرد، بحسب ما ظهر في الفيديو الذي رصد الموقف.