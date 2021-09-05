شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل وجنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين من بينهم خمسة أطفال من بلدة سعير شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال من بلدة سعير بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها، مشيرة إلى اعتقال فلسطينيين آخرين عند حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال على مدخل قرية عانين غرب جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وبلداتها، ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين، مما تسبب في إعاقة حركة السير.