ضجة في الكويت.. أمراة غير متزوجة تتخلص من رضيعتها برميها في القمامة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر مولوداً حديثاً، داخل كيس، ألقته كويتية غير متزوجة، بجانب حاوية قمامة في ضاحية عبد الله المبارك، بمحافظة الفروانية في الكويت.

كويتية غير متزوجة .. أم الرضيعة!

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، لاحقاً وبعد تداول المقطع، ضبط “أم الرضيعة” اللقيط وهي مواطنة في العقد الثالث وغير متزوجة .

واعترفت بالتخلص من الطفلة بعد ساعات انجابها بالمنزل حيث ألقت الطفلة فجراً الى جوار الحاوية ودون مساعدة من أحد.

وأثار المشهد تعاطف المغردين مع الرضيعة من جانب، ومن جانب آخر نقمتهم على الأم وتصرفها، مطالبين بمحاسبتها.