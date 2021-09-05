انت الان تتابع خبر التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب ”آرينا كورينثيانز“ في البرازيل لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين البرازيل والأرجنتين في الجولة السادسة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم. الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”آرينا كورينثيانز“ في البرازيل في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق عصام الشوالي. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق عصام الشوالي. ترتيب المنتخبين

يتصدر منتخب البرازيل ترتيب التصفيات القارية المؤهلة للمونديال بالعلامة الكاملة بتحقيق 7 انتصارات متتالية دون تعادل أو هزيمة.

وسجل راقصو السامبا 17 هدفاً واستقبلوا هدفين فقط، وحصد المنتخب البرازيل 21 نقطة.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 15 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة.

وسجل المنتخب الأرجنتيني 12 هدفاً واستقبل 6 أهداف. وسيكون اللقاء بمثابة مواجهة ثأرية بعدما فاز منتخب الأرجنتين بلقب ”كوبا أمريكا“ من أنياب البرازيل في قلب ملعب ”ماراكانا“ يوم 11 يوليو الماضي.

أسلحة البرازيل

يسعى منتخب البرازيل لمواصلة تحقيق العلامة الكاملة وحصد 3 نقاط جديدة على حساب أقرب منافسيه.

ويبدو اللقاء ثأرياً بالنسبة للمنتخب البرازيلي بقيادة مديره الفني تيتي، الذي يسعى لمصالحة الجماهير كما أن تيتي في المؤتمر الصحفي التقديمي أكد أن فريقه جاهز لتقديم مستويات طيبة خلال مباراة الأرجنتين والبحث عن تحقيق الفوز.

ويغيب عن المنتخب البرازيلي لاعبه ماركينيوس للإيقاف بجانب مالكوم للعودة إلى روسيا بناء على طلب ناديه زينيت الروسي.

ويعتمد منتخب البرازيل على تشكيلة تضم حارس المرمى ويفرتون وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو وجواو ميراندا ودانيلو وأليكس ساندرو.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره برونو غيماريش، وعلى الأطراف لوكاس باكيتا وفينسيوس جونيور مع ثنائي الهجوم نيمار وغابريل باربوسا. أوراق الأرجنتين

يتطلع منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز على حساب البرازيل والاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة بعد تحقيق لقب كوبا أمريكا. وقال المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة لن تكون سهلة، موضحاً أن الحسابات مختلفة عن مواجهة المنتخبين التي أقيمت في كوبا أمريكا.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الأرجنتيني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إيمليانو مارتينيز أو جيرنيمو رولي وأمامه رباعي خط الدفاع نيكولاس أوتاميندي وجيرمان بازيلا وناهيل مولينا وماركوس آكونا.

ويقود خط الوسط رودريغو دي باول وجيوفاني لوسيلسو أو جيدو رودريغيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا مع ثنائي الهجوم ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.

وقال عبدالستار صبري، نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة الأرجنتين والبرازيل في حد ذاتها متعة كروية ووجبة دسمة يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في أي مكان.

وأوضح أن المنتخب البرازيلي سيكون صاحب الدوافع الأقوى لأنه يلعب على أرضه ويسعى للثأر من خسارة كوبا أمريكا منذ أكثر من شهر تقريباً على ملعبه.

وأكد أن ميسي لم يصل للجاهزية التامة وترددت أنباء عن إصابته ولكنه في كل الأحوال يمثل قوة هجومية كبرى في الخط الأمامي للأرجنتين مع لاوتارو وديبالا.