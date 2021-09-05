الحزب الحاكم في إثيوبيا: الإمارات شريك استراتيجي "غير عادي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف مسؤول العلاقات العامة والدولية بحزب الازدهار الحاكم بإثيوبيا بيقيلا هوريسا، الإمارات بأنها شريك استراتيجي غير عادي.

وقال هوريسا في مقابلة مع ”الخليج 365”، إن "العلاقات مع الإمارات تاريخية وليست وليدة اللحظة، وهي متجذرة ومبنية على أسس سليمة وفق قيم ومبادئ مشتركة".

وأعرب عن شكر وتقدير حزب الازدهار الحاكم لدولة الإمارات وقال إنها "وقفت إلى جانب إثيوبيا في أحلك الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة القصيرة الماضية".

وأضاف: "نعتبر هذه العلاقات قد تجاوزت المصالح الاقتصادية، وأسست لعلاقات تعاون وشراكة عابرة للأجيال في البلدين".

وتابع أن "حزب الازدهار والشعب الإثيوبي رأى كيف أن دولة الإمارات قد أثبتت أنها الصديق في الأوقات الصعبة والمحن، عندما تكاثرت عليها الضغوطات والتحديات من كل جانب، فوجد دولة مثل الإمارات تقف إلى جانبه في أحلك الظروف بمواقف تميزت بالعقلانية الصائبة".

وأكد، هوريسا، أن "الحزب الحاكم في إثيوبيا سيعمل مع دولة الإمارات للارتقاء بعلاقات البلدين وفق القيم والمبادئ المشتركة بينهما لجعل هذه الشراكة عابرة للأجيال القادمة في البلدين".

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية لإثيوبيا تقوم على البناء لمثل هذه الشراكات التي تتفهم الوضع الإثيوبي، وتقف إلى جانب طموحات الشعب الإثيوبي نحو التنمية والسلام والازدهار المشترك مع الشركاء".

وقال إن "حزب الازدهار الحاكم سيعمل خلال الفترة المقبلة مع دولة الإمارات على تطوير هذه العلاقات التي يفتخر بها أكثر من أي وقت مضى".

وتعتبر العلاقات الإماراتية الإثيوبية تاريخية ومتجذرة؛ إذ بدأت في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي.

وتشهد العلاقات بين البلدين حالة من التطور النوعي، تجلت ملامحها في دعمها لإثيوبيا في شتى المجالات لمساندة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.