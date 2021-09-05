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عاجل.. مقتل 13 شرطيا عراقيا في هجوم داعشي قرب كركوك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل 13 شرطيا عراقيا في هجوم داعشي قرب كركوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

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قُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفّذه تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأفادت مصادر طبية وأمنية وكالة الأنباء الفرنسية بأن الهجوم بدأ قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات.

 

ويُعدّ الحادث من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رسمياً في العام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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