عاجل.. مقتل 13 شرطيا عراقيا في هجوم داعشي قرب كركوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفّذه تنظيم داعش الإرهابي.



وأفادت مصادر طبية وأمنية وكالة الأنباء الفرنسية بأن الهجوم بدأ قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات.

ويُعدّ الحادث من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رسمياً في العام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.