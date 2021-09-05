شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل 3 جنود في تفجير انتحاري غربي باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 3 جنود وأصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري صباح اليوم الأحد، بمدينة كويته عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.



وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية، أن انتحارياً يستقل دراجة نارية مفخخة اصطدم بها في سيارة لقوات الأمن على طريق كويتا – مستونك.

وأشار البيان إلى أن التفجير أدى إلى تدمير السيارة ومقتل ثلاثة من رجال الأمن، وإصابة 20 بجروح تم نقلهم إلى المستشفى، فيما طوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها إلى الآن.