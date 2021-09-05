شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يتوجه لفيينا للمشاركة بالمؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه صباح اليوم الأحد، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، وتمثل تلك المشاركة تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى مُتعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الأراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي صدر عنه إعلان بعنوان " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة " ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الإقتصادية والاجتماعية و حقوق الانسان والديموقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالإشتراك مع الأمم المتحدة.

كما تمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمثابة فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.