شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يوجه التحية لشباب المصرى القاهرى..ويعلن تأسيس صندوق لرعاية أعضاء النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، على توجيه الشكر للجنة الشبابية بالنادي المصرى القاهري على ما بذلوه من جهود مضنية خلال الفترة الماضية وتنظيمهم مجموعة من الأنشطة والحفلات التي صنعت السعادة بالنادي بشكل كبير جدا.

ووجه "مطر" رسالة شكر لشباب النادي المصري، قائلا :" 1000 تحية لكل أبنائي من الشاب والفتيات بالنادي المصرى القاهري على جهودهم، وأطالبهم بالمزيد من أجل الاستمرار في النجاح" مضيفا :" كونكم تنجحوا ليس أمرا سهلا ولكن الاستمرار في النجاح هو الأصعب لكني أثق فيكم وفى قدراتكم فأنتم تستطيعون النجاح وتحدي الصعاب خلال الفترة المقبلة"

فى سابقة هي الأولى من نوعها داخل الاندية المصري، اقترح النائب تيسير مطر تأسيس صندوق لرعاية أعضاء النادى رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية وثقافية ولدعم أعضاءه، وتضمن الاقتراح تشكيل مجلس ادارة من 7 أعضاء من اعضاء الجمعية العمومية للنادى وعمل لائحة لموارد ومصروفات الصندوق وان يشمل تقديم مساعدات لشباب النادى المقبلين على الزواج

ودعا من يرغب من الاعضاء الانضمام للصندوق بإرسال رغبته الى أسامه عبدالعال نائب رئيس النادى مؤكدا على اتباع الإجراءات القانونية فى إنشاء الصندوق، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيكون تحت إشرافه بشكل مباشر.

ووجه "مطر" رسالة لأعضاء النادي المصرى القاهري تتضمن اقتراحه قائلا :" الساده أعضاء النادي المصرى القاهري، بلا شك أننا اصبحنا أسرة واحده ، وتربطنا علاقات أسريه، لذلك اقترح انشاء صندوق لرعاية أى عضو أو موظف قد يحدث له مكروه لا سمح الله، ويشكل له مجلس ادارة من 7 اعضاء ويتم التبرع بإيصالات رسميه وتحت اشراف مباشر لرئيس النادى وامين الصندوق، والهدف من الصندوق مساعدة لأي حالة بناء على دراسة الحالة والتوافق على الصرف ويجوز لمجلس ادارة الصندوق ان يقوم بالصرف الجزئى لحالات الزواج لشباب النادى ، مؤكدا أن هذا الصندوق عبارة عن خطوة على طريق الترابط الاجتماعى لأبناء النادي المصرى القاهري.

وقد لاقى الاقتراح ترحيبا واسعا من اعضاء النادى خاصة أعضاء لجنة الشباب.