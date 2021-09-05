شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى البطاقة الصحية للأطفال وفوائدها واستخداماتها.. قانون الطفل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، في فصل متكامل كل ما يتعلق بالبطاقة الصحية للطفل المولود حديثًا، وتسلم لأهالي الطفل أو من يتولي تربيته بعد أثبات رقمها علي شهادة الميلاد.

وفي هذا الصدد نستعرض كل ما تريد معرفته عن البطاقة الصحية للأطفال في ضوء القانون :

1- يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .

2- تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة، ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه و تاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .

3- يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ، وحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.

4- تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .