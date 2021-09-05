آخر ضحايا "الجمعة".. العثور على رابع جثة في شاطئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على جثة رابع حالة غرقت في شواطئ بورسعيد خلال أول أمس الجمعة.

استقبلت مشرحة مستشفى المبرة جثة الشاب "و.ع.ع" 22 عاما، من محافظة سوهاج، نتيجة غرقه بأحد شواطئ بورسعيد، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان صيادون عثروا على جثة "م.م.ف" 18 عاما، أمس السبت، عقب غرقه أيضاً بأحد شواطئ بورسعيد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

شهدت شواطئ بورسعيد أول أمس الجمعة، حالتي غرق بسبب ارتفاع أمواج البحر، حيث استقبلت مشرحة مستشفى المبرة جثة السيدة "ر.ال"41 عاما، من محافظة الإسماعيلية، نتيجة غرقها بأحد شواطئ بورسعيد، كما استقبلت مشرحة مستشفى المبرة أيضا جثة الشاب"م.ع.ح.ع"، 23 عاما، من محافظة الشرقية، نتيجة غرقه بشاطئ أحد الكافتيريات المطلة على شواطئ بورسعيد، ووضعت الجثتين بمشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.