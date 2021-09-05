لـ"الطائرات والتجميل والأعلاف".. كيف دخلت زراعة "الجوجوبا" للوادي الجديد؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجحت محافظة الوادي الجديد في إدخال عدد من الزراعات غير التقليدية ذات القيمة الاقتصادية العالية ضمن مشروعات الزراعة الطبية والعطرية وخاصة أشجار الجوجوبا والمورينجا والتي تتميز بارتفاع الاقتصادية لدخولها في عدد كبير من الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.

الجوجوبا محصول صحراوي، يتحمل الحرارة وملوحة التربة العالية وأيضا المياه العالية الملوحة، يتحمل العيش في درجة من (-5 إلى 50) درجة مئوية، ويقاوم للأمراض والآفات وغير مستهلك للمياه.

وزراعة أشجار الجوجوبا الزيتية تعتبر من أهم مشروعات الزراعة التي تبنتها محافظة الوادي الجديد، والتي تنتج أغلى نوع من الزيوت في العالم ويستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل وعلاج البشرة والجلد، كما يدخل في العديد من الصناعات المختلفة أبرزها صناعة الوقود الحيوي للطائرات.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، لـ" الخليج 365"، إن الجوجوبا تتحمل ندرة للمياه وقسوة الجو الصحراوي، لذلك ال محافظة الوادي الجديد تعتبر أرض خصبة لهذا النبات ذو القيمة الاقتصادية العالية والذي يدخل في صناعة المستحضرات الطبية والأدوية والتركيبات الكيميائية المختلفة، كما أنه بدأ يستخدم مؤخرًا في صناعة الوقود الحيوي للطائرات وهو ما عزز العائد الاقتصادي له لذلك يعرف بالذهب الأخضر نظرا لقيمتها المرتفعة.

أكد المرسي، زراعة 1850 فدانًا من المحصول بواقع 1800 بقرية بغداد بمركز باريس تابعة لشركة متخصصة في زراعة المحصول و50 فدانا بمنطقة سهل قروين بمركز الفرافرة تابعة للقوات المسلحة، وذلك خلال العام الماضي، حيث إن المحصول يباع بواقع 80 جنيها للكيلو الجرام من الثمار بينما يصل سعر الزيت منها بواقع 300 جنيها للتر منه.

وأضاف المرسي، إلى أنه تشهد مراكز المحافظة تغيرًا ملحوظا في الرؤية الاستثمارية للزراعة حيث جرى التوسع بصورة كبيرة في الزراعات الطبية والعطرية والتي كان أبرزها زراعة أشجار الجوجوبا والتي تنتج ثمار لها فوائد طبية عديدة وتستخدم في مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والجلد والشعر كما تستخدم في انتاج المبيدات الحشرية التي تهاجم الزراعات وكذلك يجرى زراعتها على مياه الصرف الصحي لإنتاج زيوت محركات وقود الطائرات.

قال المهندس إسماعيل محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المختصة بتنفيذ مشروع زراعة الجوجوبا بمنطقة قرية بغداد بمركز باريس في الوادي الجديد، إن هذا المشروع هو أكبر مشروع لأشجار الجوجوبا الطبية في الوادي الجديد، يجري تنفيذ المشروع بصورة منتظمة دون معوقات وذلك بدعم متكامل من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

أكد إسماعيل، القيمة الاقتصادية للجوجوبا عالية جدا حيث تحتوي بذوره على (40%-60%) من وزنها زيتا نقيا ويدخل في العديد من الصناعات الدوائية المهمة لما تشمله من مواصفات عالمية فريدة للعناية بالجسم والبشرة والشعر، وأصبح عنصرًا مشتركا في مكونات المنتجات الصحية والعناية بالجمال ويتشابه زيت الجوجوبا مع زيت حوت العنبر، ويتم بيعه بأسعار مرتفعة نظرا لأهميته الطبية.

وأضاف إسماعيل، أن حجم إنتاج الجوجوبا بمصر حاليا من الشركة يشكل 95% على مستوى الوطن العربي، حيث إن مصر لديها إمكانية لزراعة أكثر من 300 الف فدان بالمحصول لزيادة القيمة الاقتصادية لمياه الصرف والحد من مصادر التلوث البيئي.

وأضاف إسماعيل، أنه جرى إقامة أكبر مشتل لإنتاج شتلات الجوجوبا من إكثار العقل الخضرية من أمهات تم اختيارها وانتخابها عالية الإنتاجية ذات صفات خضرية جيدة من حيث الارتفاع وعرض الشجرة وعدد الأفرع الرئيسية والفرعية وعدد سلاميات النمو الخضري والعقد وطول السلاميات وعدد الازهار بها ووجود عناقيد زهرية وعدد الازهار بها في العنقود الزهري، وأيضًا الصفات المحصولية من حيث عدد ثمار الشجيرة وحجم الثمرة ووزنها ونسبة الزيت بها.

وأوضح إسماعيل، أنها تعد من المحاصيل الواعدة ويتم الاستفادة من هبات الطبيعة وخاصة الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الشمسية اللازمة لتشغيل الآبار الجوفية بمناطق الزراعية، فضلا عن الاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية لتوليد الطاقة الكهربائية في منازل العاملين بأراضي المشروع، مشيرًا إلى أن التوجه نحو زراعة الجوجوبا لإمكانية الاعتماد على ريها بمياه الصرف الزراعي، أو مياه الآبار ذات الملوحة المرتفعة، كما تروى بمياه الصرف الصحي كما في واحة الداخلة، وتروى بمياه الصرف الزراعي كما في واحة سيوة.

وأشار إسماعيل محمد، إلى أن مخلفات عصر الزيوت يمكن الاستفادة منها في إنتاج الأعلاف "الكسب" المستخدم في عدد من الصناعات منها الصناعات الطبية والأعلاف وإنتاج البروتين عالي الجودة كبديل لبروتين فول الصويا، بالإضافة إلى باقي منتجات النبات التي يمكن أن يكون لها استخدامات عديدة من قشور البذور وأوراق النبات.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تنفيذ مشروع استثمار زراعي لزراعة نبات الجوجوبا والفول البلدي على مساحة ٧٥٠٠ فدان بطريق قرية بغداد " مركز باريس" -الأقصر.

وأكد الزملوط، أن المرحلة الأولى للمشروع تضمنت زراعة ١٨٠٠ فدان جوجوبا و٥٠٠ فدان فول بلدي وخضروات وحفر ١٠ آبار ري ومحطات طاقة شمسية، كما يستهدف المشروع زراعة ٥٠٠ فدان نخيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية خلال العام الماضي.