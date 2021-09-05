بايدن يزور مواقع هجمات 11 سبتمبر في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يعتزم زيارة ثلاثة مواقع باتت رمزا لهجمات 11 سبتمبر التي حصلت قبل عشرين عاما.

ويريد بايدن وزوجته جيل “تكريم الأرواح التي فُقدت وإحياء ذكراها”، حسب ما جاء في بيان.

وسيتوجهان إلى نيويورك، حيث دُمر برجا مركز التجارة العالمي، وإلى شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت طائرة خطفها أربعة مهاجمين، وإلى أرلينغتون في فرجينيا، قرب واشنطن، حيث تعرضت وزارة الدفاع الأميركية لهجوم.

وأراد بايدن إحياء الذكرى العشرين للهجمات عبر سحب القوات الأميركية بشكل منظم من أفغانستان، حيث تم إرسالها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

إلا أن الحرب في أفغانستان انتهت وسط حالة من الفوضى، مع التقدم السريع الذي حققته حركة طالبان ومقتل 13 جنديا أميركيا في هجوم استهدف كابل خلال عملية الانسحاب الأميركي من البلاد.

وكان بايدن قد وقّع، الجمعة، أمرا تنفيذيا يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقالت وكالة “أسوشييتد برس” إن الأمر التنفيذي يُعد التفاتة داعمة لعائلات ضحايا هجمات سبتمبر الذين سعوا منذ فترة طويلة للحصول على تلك الوثائق أملا منهم في إيجاد علاقة للحكومة السعودية بتلك الهجمات.

وتابعت أن “تحقيقات سابقة كشفت وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر”.

وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر من السعودية.

ولم تجد لجنة حكومية أميركية أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر.

وترك الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كان المسؤولون السعوديون قد فعلوا ذلك. وتنفي المملكة العربية السعودية أي صلة لها بالهجمات.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي، و125 في البنتاغون، و265 على الطائرات الأربع.

ورفعت عائلات ما يقرب من 2500 من القتلى وأكثر من 20000 شخص أصيبوا، والشركات وشركات التأمين المختلفة، دعوى قضائية ضد السعودية للحصول على تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.