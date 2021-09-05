شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن : أي تهديد لأمن المملكة هو تهديدٌ لاستقرار المنطقة بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة ، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضرارًا مادية.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدّد السفير أبو الفول على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، وأنّ أي تهديد لأمن المملكة هو تهديدٌ لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.