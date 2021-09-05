شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية ضد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف البحرين التام إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.