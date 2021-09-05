شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود باكستانيين جراء هجوم انتحاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح جراء هجوم انتحاري استهدف صباح اليوم، سيارة لقوات الأمن الباكستانية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية، أن انتحارياً يستقل دراجة نارية ملغمة بالمتفجرات اصطدم بها في سيارة لقوات الأمن على طريق كويتا - مستونك، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل ثلاثة من رجال الأمن وإصابة 20 بجروح تم نقلهم إلى المستشفى، فيما طوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها إلى الآن.