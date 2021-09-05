الأمم المتحدة تطلق مؤتمراً لإغاثة أفغانستان

يترقب الأفغان إعلان تشكيلة حكومة بلادهم الجديدة، بعد قرابة ثلاثة أسابيع على عودة طالبان إلى السلطة، في وقتٍ تُواجه الحركة مقاومة مستمرّة في وادي بنشجير.

وسُمع مساء الجمعة إطلاق رصاص في كابول احتفالاً بالانتصار في وادي بنشجير وفق ما شاع من أخبار، لكنّ طالبان لم تصدر أيّ إعلان رسمي في هذا الشأن. وصرّح أحد سكّان بنشجير لوكالة فرانس برس أنّ هذه المعلومات زائفة.

وطلب الرئيس السابق حامد كرزاي في بيان، من حركة طالبان و"جبهة المقاومة" في بنجشير وقف القتال وحلّ مشكلاتهما من خلال المحادثات.

الحكومة المرتقبة

كان مُنتظراً الجمعة إعلان تشكيلة حكومة طالبان الجديدة التي ستكون تحت مجهر الأفغان والمجتمع الدولي غير المقتنع حتّى الآن بوعود الحركة الإسلاميّة بشأن انفتاحها. لكنّ ناطقاً باسم طالبان كان كشف أنّه لن يتمّ إعلان التشكيلة قبل اليوم السبت على أقرب تقدير.

توازياً، كان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فرّ من البلاد غير صحيحة.

هذا، وقالت مصادر من طالبان إنّ المؤسس المشارك للجماعة ورئيس المكتب السياسي الملا عبد الغني بارادار سيرأس الحكومة الأفغانية الجديدة. ومن المتوقع أن يتبوأ المؤسس المشارك لحركة طالبان، الملا محمد يعقوب نجل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي، مناصب رفيعة في الحكومة.

ويرى مطلعون أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بمثابة اختبار للرغبة الحقيقيّة في التغيير التي أظهرتها الحركة الإسلاميّة. غم ذلك، قد تبقى الدعوات إلى ضمّ النساء للحكومة الجديدة غير مسموعة، في ضوء التصريحات الأخيرة للحركة.

في هذا الإطار، قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة محمد عباس ستانيكزاي الأربعاء لإذاعة "بي بي سي" الناطقة بلغة البشتون، إنّ النساء سيتمكنّ من مواصلة العمل، لكن "قد لا يكون لهنّ مكان" في الحكومة المستقبليّة أو في مناصب أخرى رفيعة.

ومن بين السيناريوهات المحتملة المتداولة، يُتوقّع أن يمارس زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زادة السلطة العليا كزعيم ديني للبلاد، وفقاً لقناة "تولو نيوز" التلفزيونيّة الأفغانيّة الخاصّة.

وستُسنَد مسؤوليّة إدارة الحكومة إلى شخص آخر. ويتوقّع أن يشغل المؤسّس المشارك للحركة عبد الغني بردار، منصباً مهمّاً في الحكومة، وفقاً لـ"تولو نيوز".

بالنسبة إلى مارتن فان بيجلرت، من شبكة المحلّلين الأفغان، فإنّ الحركة "لم تكن مستعدة مطلقاً للرحيل المفاجئ للرئيس أشرف غني في 15 آب/أغسطس ولسقوط كابول في أيدي مقاتليها بهذه السرعة". لكنّ الوقت ينفد، نظراً إلى التحدّيات الكثيرة التي تواجه القادة الجدد.

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الأمم المتحدة تعقد مؤتمراً دولياً للتبرع لأفغانستان

يعدّ الاقتصاد التحدّي الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة المرتقبة، إذ جمّدت المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان، إحدى أفقر دول العالم والتي يعتمد اقتصادها عليها إلى حدّ كبير.

هذا، وتتعرّض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء للتهديد، ويعاني الأفغان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوء التغذية.

مع ذلك، وردَ كثير من الأنباء الإيجابيّة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما ساهم في التخفيف من قتامة الصورة إلى حدّ ما.

فقد أعلنت شركة ويسترن يونيون للتحويلات الماليّة الخميس استئناف عملها في البلاد. ويعتمد العديد من الأفغان على الأموال التي يرسلها أقاربهم في الخارج.

وأعربت قطر التي تصدّرت مشهد المفاوضات الدوليّة مع حكّام أفغانستان الجدد، عن أملها الجمعة في فتح "ممرّات إنسانيّة" في المطارات الأفغانية خلال 48 ساعة.

وأعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أنّه سيتوجّه بداية الأسبوع المقبل إلى قطر. ولم يوضح ما إذا كان سيلتقي ممثّلين للحركة، لكنّه أكّد أنّ الولايات المتحدة تُبقي "قنوات تواصل" مع طالبان رغم أنّها أنهت انسحابها من أفغانستان.

كذلك، يتوجّه بلينكن إلى ألمانيا حيث سيرأس مع نظيره الألماني هايكو ماس اجتماعاً وزاريّاً عبر الفيديو مخصّصاً لأفغانستان يشارك فيه ممثلو عشرين دولة.

بدوره، يتوجّه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الدوحة بداية الأسبوع المقبل في إطار جولة خليجيّة تشمل البحرين والكويت والسعودية، وفق البنتاغون.

إلى ذلك، تعهّدت الصين إبقاء سفارتها في أفغانستان وزيادة مساعدتها للبلاد، وفقاً لناطق باسم طالبان.

وعرضت دول الاتّحاد الأوروبي الجمعة شروطها لإقامة علاقات مستقبليّة مع طالبان، وقرّرت التنسيق معها لضمان وجود أوروبي مدني في كابول للمساعدة في عمليّات الإجلاء في حال سمحت الظروف الأمنيّة بذلك.

ويُفترض أن يبدأ وزير الخارجيّة الإيطالي جولة تشمل أوزبكستان وطاجيكستان وقطر وباكستان. ومن المقرّر أن يزور نظيره البريطاني المنطقة الأسبوع المقبل.

كما تعقد الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً للمساعدات في جنيف يوم 13 سبتمبر أيلول، لدرء ما وصفها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بأنها "كارثة إنسانية وشيكة" في أفغانستان.

وقال جوتيريش على تويتر في معرض إعلانه عن المؤتمر،

إنه سيسعى وراء زيادة سريعة ومطردة في تمويل الإغاثة الإنسانية، "نريد من المجتمع الدولي أن يتحد ويدعم الشعب الأفغاني".

وأضاف، "نناشد أيضا السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لضمان استمرار حصول الأفغان على الخدمات الضرورية التي يحتاجونها".

وتقول وكالات الإغاثة إنّ العديد من الأفغان كانوا يواجهون صعوبة لإطعام أسرهم وسط جفاف شديد قبل فترة طويلة من سيطرة حركة طالبان على السلطة الشهر الماضي، وإنّ الملايين ربما يواجهون المجاعة الآن في ظل عزلة البلاد وانهيار الاقتصاد.

وقال جوتيريش "الأمم المتحدة متضامنة مع شعب أفغانستان وملتزمة بالبقاء ومساعدته".

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جوجل تقفل حسابات مسؤولين سابقين

كشفت مصادر من شركة جوجل أنّ الأخيرة أغلقت بشكل مؤقت عدداً غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية السابقة، مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الورقية الرقمية التي خلّفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.

وفي الأسابيع التي تلت استيلاء طالبان السريع على أفغانستان من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، سلّطت التقارير الضوء على كيفية "استغلال الحكام الجدد لقواعد البيانات البيومترية وكشوف المرتبات الأفغانية لملاحقة أعدائهم."

فيما لم يؤكد جوجل التابع لشركة ألفابيت في بيان يوم الجمعة إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية، وقال إنّ الشركة تراقب الوضع في أفغانستان و "تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة".

وقال موظف بالحكومة السابقة لرويترز إنّ طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين السابقين.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال الموظف إنّ طالبان طلبت منه الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها.

وقال الموظف "إذا قمت بذلك، فسيتمكنون من الوصول إلى البيانات والاتصالات الرسمية لقيادة الوزارة السابقة".

وأضاف، أنه لم يمتثل لهذا الأمر وإنه مختبيء منذ ذلك الحين. ولم تحدد رويترز هوية الرجل أو وزارته السابقة حرصا على سلامته.