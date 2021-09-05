السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخازن عملاقة في واسط (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، السيطرة على حادث حريق هائل اندلع داخل 4 مخازن عملاقة في محافظة واسط.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق هائل اندلع داخل أربعة مخازن عملاقة يعود احدها الى شركة بيبسي كولا ومخازن اخرى تحتوي على مواد انشائية واجهزة كهربائية وعطور، اضافة إلى عجلات مدنية قريبة من موقع الحادث بمشاركة 45 عجلة اطفاء بكامل معدتها وطواقمها التي جاهدت في ابعاد ألسنة النيران وخطرها عن الدور السكنية القريبة من المخازن المحترقة في منطقة الكوت الجديدة في محافظة واسط".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني أخمدت النيران بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن التجارية المحترقة حتى طوقت ومنعت امتداد ألسنة النيران فسيطرت بشكل كامل على الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وتابع، انه " على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخازن التجارية المحترقة".