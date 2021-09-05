الشمري يصل الى صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "الشمري وصل الى محافظة صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات".

وأضاف المصدر، ان "الشمري سيجتمع مع قيادات الانبار ونينوى ديالى وكركوك والاستماع الى مستوى جاهزية القطعات العسكرية والامنية في هذه المحافظات".