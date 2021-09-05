انت الان تتابع خبر الشمري يصل الى صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات ونائب العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، الى محافظة صلاح الدين.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "الشمري وصل الى محافظة صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات".
وأضاف المصدر، ان "الشمري سيجتمع مع قيادات الانبار ونينوى ديالى وكركوك والاستماع الى مستوى جاهزية القطعات العسكرية والامنية في هذه المحافظات".