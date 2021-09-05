نائب: تزايد الهجمات الإرهابية في كركوك مؤشر خطير على عودة نشاط داعش

وقال الصالحي في بيان ورد لـ الخليج 365، "تلقينا بألم بالغ نبأ استشهاد ثمانية من ابطال الشرطة الاتحادية قرب ناحية الرشاد جنوب مدينة كركوك اثر هجوم مسلح شنه عصابات داعش الارهابية".

وأضاف، "نعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء بهذا المصاب الأليم فأننا نؤكد على ان تزايد الهجمات الارهابية خلال الآونة الاخيرة في كركوك مؤشر خطير يدل على عودة نشاط خلايا الارهاب لذا نشدد على اهمية مراجعة الخطط الأمنية والاستخبارية الموضوعة واخذ الحيطة والحذر والانتباه من بقايا تنظيم داعش الارهابي وتكثيف الفعاليات الأمنية لملاحقة زمر الارهاب اينما فروا".

