غضب عربي وإسلامي.. هجمات الحوثي ضد السعودية "جرائم حرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تزال ردود الفعل العربية الغاضبة متواصلة من الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية، وآخرها استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

وتسببت عملية الاعتراض في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام)، ما أدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وسارعت الإمارات إلى إعلان إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أكدت في بيان لها، أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أما الكويت فقد أكدت أن الهجمات الحوثية على السعودية تهدد استقرار المنطقة وتشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني

كفاءة الدفاعات السعودية

الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أدان بدوره استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد الحجرف بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة.

وجدد تضامن دول المجلس مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

جرائم حرب

وأدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الانتهاكات الحوثية المتواصلة، محذرا من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لمليشيات الحوثي.

واعتبر أن الهجمات الحوثية تعكس إصرار المليشيات على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني .

ودعا المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب العسومي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ردع الحوثي



كما أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.



وأشادت مملكة البحرين بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض أربع طائرات مسيرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف المملكة الراسخ المتضامن مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

زعزعة الاستقرار

أما وزارة الخارجية البحرينية فقد أعربت عن استنكارها بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على الأراضي السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران.



ووصفت هذا الاعتداء بـ"الإرهابي المتكرر والممنهج" الذي يستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، ويعكس سلوك جماعة الحوثي المتعنت وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة



‎وأكدت الخارجية البحرينية وقوفها التام في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.



ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

إدانة أردنية

بدورها أدانت الحكومة الأردنية الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المُسيرة.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدّد على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، وأنّ أي تهديد لأمن المملكة هو تهديدٌ لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

تضامن مصري



بدورها، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت السعودية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها مليشيات الحوثي اليوم، التي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح".

وأكدت مصر على "وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة"، مشددة على "الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين".

كما أعربت مصر عن "مساندتها لما تتخذه السعودية من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

التعاون الإسلامي



وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه السعودية.

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدّد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".