مسؤول عسكري أمريكي يحذر من حرب أهلية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع مسؤول عسكري أمريكي اندلاع حرب أهلية في أفغانستان، بالتزامن مع محاولات طالبان فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن أفغانستان يمكن أن تكون على حافة الانزلاق لحرب أهلية.



وأضاف ميلي في حوار مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بقاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا: "تقديري العسكري هو أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية".

وتابع: "لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم".

وحذر المسؤول العسكري الأمريكي من أن مثل هذا التطور قد يدفع بدوره الجماعات الإرهابية لاستغلال فراغ السلطة في أفغانستان.

وأوضح أن الخوف هو أن يعيد تنظيم القاعدة نفسه، وأن يوسع عناصر تنظيم داعش من نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من مطار كابول الأسبوع الماضي، مثَل نهاية المهمة العسكرية لأمريكا وحلفائها في أفغانستان بعد نحو 20 عاما.