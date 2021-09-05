رئيس القضاء الإيراني يتوقع اضطرابات سياسية سببها الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجي، أن يؤدي العجز عن محاربة أنواع الفساد، إلى اضطرابات سياسية في البلاد.

وقال إيجي خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، إن الفساد في إيران، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي والمالي فقط، معتبراً في الوقت ذاته أن الفساد سيؤدي إلى خلق اضطرابات سياسية وتدمير ثقة الشعب بالحكومة.

وأردف رأس السلطة القضائية في كلمة له تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران: "إذا كنا نريد حقًا مكافحة الفساد بجدية، فإن إحدى الطرق هي ترقية القانون وتحديثه لمعاقبة الاضطرابات الاقتصادية".

وتابع في هذا الصدد: "لا يقتصر الفساد على الفساد الاقتصادي، ففي بعض الأحيان يؤدي فقدان الفساد الثقافي والسياسي أو العلاقة السياسية غير الصحية؛ إلى بعض الاختلاس، وتدمير ثقة الجمهور أكثر من الفساد المالي".

لكن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أقرّ بأن "مكافحة الفساد الاقتصادي صعبة مع الإجراءات القائمة"، داعيا إلى ضرورة "تسهيل وتسريع مكافحة القانون وتعديله وتحسينه".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعلن الليلة الماضية خلال أول مقابلة له مع التلفزيون الحكومي منذ توليه منصبه في أغسطس/ آب الماضي، أن حكومته "ستعمل على نشر ميثاق مكافحة الفساد في الأيام المقبلة".

واتسعت دائرة الفساد في المؤسسات الحكومية الإيرانية؛ في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، خاصة بعد العقوبات الأمريكية، التي تمت إعادة فرضها من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مطلع مايو/ أيار 2018.



وأدى تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية إلى ظهور احتجاجات بين الحين والآخر في إيران، فيما أقدمت السلطات على مواجهة تلك الاحتجاجات بالقوة المفرطة، والقمع، والزج بمئات المتظاهرين في زنازين السجون.