"التعاون الخليجي" يدين هجمات الحوثي ضد السعودية ويدعو لتحرك دولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، الهجمات الحوثية التي استهدفت المناطق والأعيان المدنية بالسعودية.

وأكد المجس، في بيان، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية.



وأكدت السعودية، الأحد، أن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل السكنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، وجازان، ونجران".

وأضاف المالكي أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالسعودية".

وأضاف أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة".