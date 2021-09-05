مساعٍ أوروبية لصياغة سياسة مشتركة لإيقاف المهاجرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن أمله أن يشكل التدفق غير القانوني للاجئين للحدود الشرقية لأوروبا حافزاً لإرساء قواعد مشتركة.



وزار مارجريتيس سكيناس، السبت، الحدود الليتوانية البيلاروسية التي تشهد ضغوطاً بسبب تدفق لاجئين بصورة غير قانونية من بيلاروسيا.

وقال "الوضع هنا يعني رسالة أخرى لنا في الاتحاد الأوروبي، هي أنّه الوقت المناسب للانتقال إلى إطار أوروبي أكثر شمولا وثباتا لسياسة الهجرة، والآن هي اللحظة السياسية للانتقال من عملية إطفاء حرائق إلى عملية تشييد".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت ميثاقا جديدا بشأن الهجرة واللجوء عام 2020 من أجل صوغ سياسة مشتركة حول هذه المسائل، غير أنّ أزمة تفشي وباء كوفيد-19 أوقفت المباحثات.

ويشعر الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن بقلق متزايد خشية التدفق المحتمل للاجئين من أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/ آب.

وفي ليتوانيا، بلغت الهجرة غير القانونية مستويات مرتفعة جداً هذا العام مع رصد نحو 4,100 شخص عند الحدود، مقارنة بـ81 شخصا فقط طوال عام 2020.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتدبير عمليات تدفق اللاجئين إلى ليتوانيا وبولندا ولاتفيا، ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على مينسك في أعقاب حملة القمع التي تعرضت لها المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي.