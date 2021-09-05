عاجل.. مقتل 7 جنود وإصابة آخرين بهجوم لداعش شمالي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر أمني، الأحد، مقتل 7 جنود وإصابة آخرين بهجوم عنيف لتنظيم داعش على نقطة أمنية في محافظة كركوك، شمالي العراق.



وذكر المصدر، وفقا للعين، أن "هجوماً مسلحاً شنه عناصر تنظيم داعش مساء السبت، على نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في قرية (تل سطيح) التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك".

وأضاف المصدر، أنه وفقاً للتقارير الأولية "سقط 7 عناصر من قوات الشرطة الاتحادية وأُصيب آخرون بجروح جراء الهجوم".

وأشار المصدر إلى أن "تنظيم داعش عمد إلى تفخيخ الطريق المؤدي إلى القرية المذكورة مما يصعب مهمة وصول قوات الإسناد لفك الهجوم على النقطة الأمنية".

وتمثل المناطق الشمالية المحصورة بين كركوك وصلاح الدين ونينوى، أهم المعاقل التي يتخذها تنظيم داعش لطبيعة الأراضي المفتوحة وتضاريسها الوعرة.

وتتصاعد هجمات تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي بعودة نشاط خلاياه الإرهابية في مهاجمة المدن والقطعات الأمنية.