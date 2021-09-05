نائب تركي معارض يشن هجوماً حاداً على أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

اعتبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنجين أوزكوتش، تعزيز النظام البرلماني خطًا أحمر، ولن يتم التنازل عنه في الدستور الجديد، وذلك ردًا على دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحزاب السياسية، لوضع دستور جديد.



وأوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنهم سبق وناقشوا العديد من مواد الدستور مع حزب العدالة والتنمية، حدث ذلك مرتين، ولكن فشلت المناقشات في كل مرة، مما اضطرهم إلى الانسحاب في نهاية المطاف، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا فرض مواد دستورية عليهم.

كما أعلن أوزكوتش عن رفض حزبه لأي مادة دستورية جديدة من شأنها فرض فترة رئاسية جديدة لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنهم مستعدون للجلوس والتفاوض مع أردوغان، أو نوابه، من أجل إنتاج دستور جديد.